Почта в Башкирии уходит на выходной 8 марта: что нужно знать

21:47, 04 мар 2026

Почтовые отделения Башкортостана скорректируют график работы в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи по республике.

8 марта подавляющее большинство отделений связи в регионе будет закрыто. Накануне праздника, 7 марта, почта завершит обслуживание клиентов на час раньше обычного. С 9 марта отделения вернутся к стандартному режиму работы.

В праздничный день почтальоны не будут осуществлять доставку корреспонденции — писем, газет и журналов. При этом выплата пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с графиком, который согласован с региональным отделением Социального фонда России.

Автор: Семен Подгорный