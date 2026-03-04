Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Почта в Башкирии уходит на выходной 8 марта: что нужно знать

Почта в Башкирии уходит на выходной 8 марта: что нужно знать

21:47, 04 мар 2026

Почтовые отделения Башкортостана скорректируют график работы в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи по республике.

8 марта подавляющее большинство отделений связи в регионе будет закрыто. Накануне праздника, 7 марта, почта завершит обслуживание клиентов на час раньше обычного. С 9 марта отделения вернутся к стандартному режиму работы.

В праздничный день почтальоны не будут осуществлять доставку корреспонденции — писем, газет и журналов. При этом выплата пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с графиком, который согласован с региональным отделением Социального фонда России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Две четырёхдневные рабочие недели ждут жителей Башкирии в марте 2026 года
Общество в Башкирии
Две четырёхдневные рабочие недели ждут жителей Башкирии в марте 2026 года
В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше
Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии
Общество в Башкирии
Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии
Соцфонд Башкирии назвал дату декабрьских выплат на детей
Общество в Башкирии
Соцфонд Башкирии назвал дату декабрьских выплат на детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен