Метель надвигается: МЧС Башкирии предупредило о непогоде 6 марта
21:49, 05 мар 2026
Главное управление МЧС по Башкортостану выпустило предупреждение на 6 марта. Республику ждёт ухудшение погоды — обильный снег обрушится на южные районы, в остальной части осадки будут умеренными.
Днём на дорогах появится гололед, на юге начнутся снежные заносы. Видимость на трассах упадёт до 500–1000 метров. Ночью похолодает до −15, при прояснениях до −22 градусов. Днём от −1 до −6. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
Спасатели призывают к осторожности на дорогах.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
