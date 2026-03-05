Все новости Уфы и Башкортостана
Музыкант из Башкирии узнал о смерти бабушки вдали от дома

22:09, 05 мар 2026

Народный артист Башкирии Загир Зайнетдинов рассказал в соцсетях о кончине своей бабушки. Музыкант признался, что не успел вернуться на прощание — в момент утраты он находился далеко от дома в рабочей поездке.

По словам артиста, они с бабушкой были невероятно близки. Зайнетдинов рассказал, что при её жизни смог осуществить заветное желание — благоустроил родник, за которым она ухаживала более 40 лет. Источник теперь носит имя бабушки — «Тутыя».

Музыкант пообещал заботиться об этом роднике всю свою жизнь, чтобы память о дорогом человеке не угасла.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Загир Зайнетдинов / соцсети
