Музыкант из Башкирии узнал о смерти бабушки вдали от дома
22:09, 05 мар 2026
Народный артист Башкирии Загир Зайнетдинов рассказал в соцсетях о кончине своей бабушки. Музыкант признался, что не успел вернуться на прощание — в момент утраты он находился далеко от дома в рабочей поездке.
По словам артиста, они с бабушкой были невероятно близки. Зайнетдинов рассказал, что при её жизни смог осуществить заветное желание — благоустроил родник, за которым она ухаживала более 40 лет. Источник теперь носит имя бабушки — «Тутыя».
Музыкант пообещал заботиться об этом роднике всю свою жизнь, чтобы память о дорогом человеке не угасла.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Загир Зайнетдинов / соцсети
