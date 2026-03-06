В Башкирии 8 марта ожидается метель и снежные заносы на дорогах

21:16, 06 мар 2026

В Башкирии ближайшие двое суток будут идти снегопады, а 8 марта начнется метель. Прогноз опубликовал Башгидромет.

7 марта синоптики ожидают умеренные осадки. Днем температура опустится до −1...-6°C, ночью — до −11°C. В северных районах республики столбики термометров могут опуститься до −20°C. Ветер юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, умеренный.

8 марта ситуация ухудшится: снегопады усилятся, начнётся метель, на дорогах возможны снежные заносы. Днём температура составит −7...-12°C, ночью — −10...-15°C. Ветер северо-западный и западный, умеренный, местами порывы до сильного.

Автор: Семен Подгорный