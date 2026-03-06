Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 8 марта ожидается метель и снежные заносы на дорогах

В Башкирии 8 марта ожидается метель и снежные заносы на дорогах

21:16, 06 мар 2026

В Башкирии ближайшие двое суток будут идти снегопады, а 8 марта начнется метель. Прогноз опубликовал Башгидромет.

7 марта синоптики ожидают умеренные осадки. Днем температура опустится до −1...-6°C, ночью — до −11°C. В северных районах республики столбики термометров могут опуститься до −20°C. Ветер юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, умеренный.

8 марта ситуация ухудшится: снегопады усилятся, начнётся метель, на дорогах возможны снежные заносы. Днём температура составит −7...-12°C, ночью — −10...-15°C. Ветер северо-западный и западный, умеренный, местами порывы до сильного.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Метель надвигается: МЧС Башкирии предупредило о непогоде 6 марта
Общество в Башкирии
Метель надвигается: МЧС Башкирии предупредило о непогоде 6 марта
Башгидромет: 2 и 3 марта в Башкирии ожидаются снегопады и гололед
Общество в Башкирии
Башгидромет: 2 и 3 марта в Башкирии ожидаются снегопады и гололед
Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии
Башкирию 2 марта 2023 года ждут метели и снежные заносы
Общество в Башкирии
Башкирию 2 марта 2023 года ждут метели и снежные заносы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен