Пенсии в Башкирии выплатят раньше срока из-за длинных выходных

21:57, 06 мар 2026

Социальный фонд России объявил об изменении сроков выплаты пенсий в связи с предстоящими праздничными выходными.

Пенсионеры, получающие выплаты через банк в период с 7 по 9 марта, получат деньги 6 марта — накануне выходных. Клиенты почтовых отделений, у которых плановая дата выдачи приходится на 8 марта, также получат средства досрочно. Точный день зачисления в этом случае рекомендуется уточнить в местном отделении. Для тех, чей график предусматривает получение пенсии 7 или 9 марта, почта произведёт доставку строго по расписанию.

Все дополнительные выплаты Соцфонда, поступающие одновременно с пенсией, будут перечислены в те же даты. Никаких заявлений и обращений в фонд от получателей не требуется.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash