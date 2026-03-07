Мошенники создали фейковые аккаунты вице-премьера Башкирии Шельдяева в мессенджерах

21:51, 07 мар 2026

Глава Минпрома Башкирии Александр Шельдяев сообщил о появлении поддельных аккаунтов в мессенджерах, оформленных от его имени. Чиновник лично обратился к коллегам и подписчикам с предупреждением.

По словам зампремьера, фейковые профили не имеют к нему никакого отношения. Шельдяев призвал не вступать в переписку с подобными страницами и ни при каких обстоятельствах не передавать личные или служебные данные. Все входящие сообщения с таких аккаунтов министр рекомендовал игнорировать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Соцсети Александр Щельдяев / vk.com