До -33 по ночам: Башкирию ждёт аномальный удар арктического холода

22:00, 07 мар 2026

Республику Башкортостан ждёт серьёзное ухудшение погоды. Как сообщает Башгидромет, уже в воскресенье, 8 марта, через регион пройдёт активный циклон, а следом за ним — волна арктического холода.

В женский праздник жителям республики стоит одеться теплее. Ночью в ряде районов пойдет сильный снегопад, поднимется метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах ожидаются заносы и гололедица. Температура ночью опустится до −10...-15, днем — до −7...-12 градусов.

Арктическое вторжение

В понедельник и вторник в Башкирию проникнет арктическая воздушная масса. Средняя температура окажется на 10–16 градусов ниже климатической нормы. По ночам похолодает до −23...-28, а в отдельных районах столбики термометров упадут до −33. Днём воздух прогреется лишь до −15...-20 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

Новый циклон на подходе

К среде, 11 марта, регион снова окажется под влиянием циклона. Температура начнёт расти, вернутся снегопады разной интенсивности, гололёд и метели с ветром до 15–20 м/с. На трассах вновь возможны заносы и гололедица.

