В Госдуме назвали точные суммы повышения пенсий с 1 апреля

В Госдуме назвали точные суммы повышения пенсий с 1 апреля

22:06, 07 мар 2026

Россиян ждёт апрельская прибавка к пенсиям. Член думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал ТАСС о запланированной с 1 апреля индексации социальных, государственных и страховых пенсий.

Размер увеличения социальных выплат привязан к росту прожиточного минимума пенсионеров за минувший год. По оценке Минтруда, прибавка составит порядка 6,8%. Окончательную цифру ещё предстоит закрепить отдельным постановлением кабмина.

Говырин назвал конкретные цифры. Базовая социальная пенсия по старости вырастет примерно с 8 824 до 9 424 рублей. Инвалиды первой группы станут получать 18 848 рублей вместо 17 648. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы выплата поднимется с 21 178 до 22 618 рублей.

Помимо этого, пересчитают государственные пенсии. Повышение распространится на ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих-призывников, пострадавших от радиации, космонавтов и лётчиков-испытателей.

