Певица Гульназ Асаева ответила хейтерам: «Мы не богачи, платим ипотеку и кредиты»

22:10, 07 мар 2026

Башкирская певица Гульназ Асаева выступила с ответом на волну негатива в соцсетях. Критика обрушилась на артистку после публикации о возвращении к концертной деятельности — Асаева недавно попала в ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая ее саму. По имеющимся данным, из-за плохих погодных условий она потеряла управление и оказалась на встречной полосе.

Артистка заверила, что возместит ущерб всем пострадавшим из собственных средств, и попросила подписчиков лишь помолиться за тех, кто получил травмы. Никаких сборов денег организовано не будет, подчеркнула она.

Однако больше всего Асаеву задели комментарии о ее якобы состоятельной семье. Певица заявила, что всё заработала самостоятельно, как и ее родители. По ее словам, автомобиль, попавший в аварию, был куплен в кредит с ежемесячными крупными платежами. Квартиру семья приобрела во время пандемии, работая в сетевом бизнесе, и до сих пор выплачивает ипотеку.

Асаева также задалась вопросом, откуда у людей сложилось представление о том, что все артисты живут в роскоши. Заслуженная артистка Башкирии подчеркнула, что ее семья живёт так же, как обычные люди.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личная страница Гульназ Асаевой. / Telegram.