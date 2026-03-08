Беляши по воскресеньям и судьбоносный поход в магазин: Назаров раскрыл семейные секреты

21:20, 08 мар 2026

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров накануне Международного женского дня вспомнил, как познакомился с будущей супругой.

Случилось это в Сибае — Назарову тогда было около 18 лет. Юноша зашёл в железнодорожный магазин на окраине города, где ассортимент был пошире, выбрать подарки маме и сестре. Там он встретил знакомую девушку. Её удивило, что парень сам ищет презенты для близких.

После этого молодые люди стали общаться теснее — и в итоге она стала его женой.

Назаров также признался, что главное блюдо детства — мамины беляши. Каждое воскресенье мать обязательно готовила их дома. С тех пор премьер особенно ценит еду, сделанную вручную — беляши или домашние пельмени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Андрей Назаров / телеграм-канал