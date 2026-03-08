Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Беляши по воскресеньям и судьбоносный поход в магазин: Назаров раскрыл семейные секреты

Беляши по воскресеньям и судьбоносный поход в магазин: Назаров раскрыл семейные секреты

21:20, 08 мар 2026

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров накануне Международного женского дня вспомнил, как познакомился с будущей супругой.

Случилось это в Сибае — Назарову тогда было около 18 лет. Юноша зашёл в железнодорожный магазин на окраине города, где ассортимент был пошире, выбрать подарки маме и сестре. Там он встретил знакомую девушку. Её удивило, что парень сам ищет презенты для близких.

После этого молодые люди стали общаться теснее — и в итоге она стала его женой.

Назаров также признался, что главное блюдо детства — мамины беляши. Каждое воскресенье мать обязательно готовила их дома. С тех пор премьер особенно ценит еду, сделанную вручную — беляши или домашние пельмени.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Андрей Назаров / телеграм-канал
Теги: андрей назаров
Читайте также

Ветераны СВО из Башкирии получат путевки на отдых в Абхазию
Общество в Башкирии
Ветераны СВО из Башкирии получат путевки на отдых в Абхазию
Власти Башкирии направят более 1 млрд рублей на инфраструктуру ЖКХ
Экономика в Башкирии
Власти Башкирии направят более 1 млрд рублей на инфраструктуру ЖКХ
В Башкирии сменят чиновника после жалоб бизнеса на проблемы с землей
Политика в Башкирии
В Башкирии сменят чиновника после жалоб бизнеса на проблемы с землей
Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост
Политика в Башкирии
Премьер Башкирии Андрей Назаров сохранит свой пост


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен