До -31 ночью: Башкирию ждёт морозный удар 9 марта

До -31 ночью: Башкирию ждёт морозный удар 9 марта

21:34, 08 мар 2026

В Башкирию пришли холодные воздушные массы — ночью 9 марта температура может опуститься до −31 градуса, на дорогах ожидается гололедица и туман.

Госкомитет Башкирии по ЧС со ссылкой на Башгидромет сообщил о резком ухудшении погодных условий в республике 9 марта. В регион вторглись холодные воздушные массы, которые принесут с собой крепкие морозы и снегопад.

В ночь на понедельник температура в республике упадёт до −21...-26 градусов, а при прояснениях — до −31. Днём станет немного мягче: от −16 до −21 градуса. Ожидается облачность с прояснениями, ночью пройдёт небольшой снег, днём осадки будут носить локальный характер. Ветер северо-западный и северный, порывами до 14 м/с.

В столице республики ситуация не лучше. В Уфе ночная температура составит −25...-27 градусов, в центральной части города — около −22. Дневные показатели остановятся на отметке −18...-20 градусов.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: на ряде участков дорог прогнозируется гололедица, а ночью и утром видимость снизится до 500–1000 метров из-за тумана.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
