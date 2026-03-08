«Пробирает до мурашек»: школьница из Башкирии посвятила песню погибшим на СВО землякам из Алкино

21:43, 08 мар 2026

Ученица гимназии исполнила композицию, посвящённую военнослужащим из Алкино, которые не вернулись домой. Песню изначально озвучил искусственный интеллект, но живое исполнение ребёнка оказалось совсем другим.

В Башкирии 11-летняя Ралина Риянова, ученица 5 класса Республиканской гимназии имени Газиза Альмухаметова, записала песню в память о погибших участниках спецоперации из села Алкино. Об истории создания композиции рассказала её мать Гульназ Гапонова.

По словам женщины, песня посвящена военнослужащим, уроженцам Алкино. Парни, ставшие героями, знали друг друга с детства — играли в одном дворе, ходили в одну школу. Не все они вернулись домой.

Гульназ Гапонова сама проходит службу в воинской части, расположенной в Алкино. Она отметила, что, несмотря на служебные обязанности, коллектив части переживает за каждого военнослужащего и старается поддерживать семьи погибших. Желание увековечить память земляков стало главной причиной появления композиции.

Как родилась песня

Автором текста и музыки выступил уроженец Алкино Руслан Мингулов, также известный под псевдонимом Зейгэт. Первоначально композицию озвучили с помощью нейросети. Гульназ отправила запись коллеге Айгуль Ишбулатовой, потерявшей сына на спецоперации. Прослушав версию, обе женщины поняли — нужен живой голос, способный передать настоящие эмоции. Тогда мать предложила исполнить песню своей дочери Ралине.

«Без слёз невозможно»

Айгуль Ишбулатова, мама погибшего бойца, признала: несмотря на юный возраст, девочке удалось передать всю глубину переживаний, которые испытывают родные военнослужащих. По её словам, песня пробирает до мурашек.

Записать композицию помог звукорежиссёр Радик Курманаев из студии «Octava Record». Как рассказала Гульназ Гапонова, специалист помог Ралине справиться с вокальными сложностями и наполнить исполнение нужными эмоциями.

Сама пятиклассница рассказала, что знала некоторых из погибших лично. Кто-то жил по соседству, в соседнем подъезде. Ралина вспоминает одного из бойцов — дядю Роберта, который при встрече всегда махал рукой и спрашивал, как дела в школе. Теперь его нет. Девочка хотела, чтобы её исполнение дошло до каждого слушателя. По её убеждению, память о каждом солдате и его подвиге необходимо хранить — эти люди отдали жизни, защищая страну.

Автор: Семен Подгорный