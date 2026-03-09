Все новости Уфы и Башкортостана
Элвина Грея выставили из ДК в Балаково: площадку заняли без его ведома

21:38, 09 мар 2026

Башкирский артист Элвин Грей сообщил об отмене концерта в Саратовской области — площадку отдали под другое событие без согласования с его командой.

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) объявил в своём телеграм-канале, что его выступление в Балаково Саратовской области не состоится.

По словам артиста, кто-то занял Дом культуры под другое мероприятие именно в дату его концерта, а команду музыканта просто поставили перед фактом.

Это уже второй срыв — ранее шоу переносили из-за требований безопасности. На этот раз Юльякшин решил не искать новую дату и признал: «Значит, не судьба».

Артист подчеркнул, что ни он, ни зрители в произошедшем не виноваты. Деньги за приобретённые билеты, по его словам, будут возвращены через организаторов. Певец принёс извинения поклонникам из Балаково за сложившуюся ситуацию.

