От -33 до нуля за сутки: Башкирию ждет климатический кошмар

21:47, 09 мар 2026

Башкирия оказалась в эпицентре погодных аномалий — Башгидромет опубликовал прогноз, который обещает серьёзные испытания.

Во вторник, 10 марта, в регион нагрянет арктический холод: ночью термометры покажут до −33°C, днём — до −18°C, местами до −23°C. Ветер северо-западный, осадков почти не ожидается. Но уже в среду природа резко изменится: температура подскочит до нуля. Вместе с потеплением придёт снегопад — метеорологи ожидают метели, заносы, гололедицу и порывистый ветер.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru