Спецслужбы «освободили» телецентр в Уфе от вооружённых «террористов»

21:10, 10 мар 2026

В Уфе прошли антитеррористические учения на базе телецентра — вооружённая группа «захватила» сотрудников телекомпании «Башкортостан».

В столице Башкирии 4 марта силовики провели антитеррористические учения в здании уфимского телецентра, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

По легенде, группа вооружённых лиц проникла в здание и взяла в заложники работников телерадиовещательной компании «Башкортостан». На место оперативно выдвинулись экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Была проведена эвакуация персонала, а также отработаны действия по нейтрализации условных нападавших.

Главная цель мероприятия — проверка слаженности межведомственного взаимодействия при угрозах объектам телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам Оперативный штаб Башкортостана подтвердил готовность силовых структур, региональных властей и органов местного самоуправления к противодействию террористическим угрозам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УФСБ России по РБ | Пресс-служба