Морозы отступают: Башкирию после -35°C накроет волна тепла со снегопадами

21:15, 10 мар 2026

В Башкирии после экстремальных морозов до −35 градусов ожидается стремительное потепление до плюсовых значений. Прогноз Башгидромета на 11–12 марта.

Республику Башкортостан ждёт стремительная смена погоды — об этом сообщают специалисты Башгидромета. В ночь на 11 марта регион сковали экстремальные холода до −30...-35°C, однако уже к середине недели температура резко пойдёт вверх.

В среду, 11 марта, в республике ожидаются снегопады — местами умеренной интенсивности, в ряде районов с метелью. На дорогах прогнозируют снежный накат и гололедицу. Показатели термометров ночью опустятся до −16...-21°C, днем поднимутся до −1...-6°C. Ветер сменится на южный и юго-западный, с порывами до сильного.

Ещё более заметное потепление придёт в четверг, 12 марта. Ночью воздух остынет лишь до −2...-7°C, а днём прогреется до −1...+4°C. Таким образом, за двое суток перепад температур в регионе составит порядка 35 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru