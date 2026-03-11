Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз

20:44, 11 мар 2026

Главное управление МЧС по Башкортостану предупредило об ухудшении погоды 12 марта.

Ночью в ряде районов пройдёт небольшой снег, образуется гололёд, днём осадки маловероятны. Южный и юго-западный ветер местами усилится до 17 м/с.

На автодорогах прогнозируется гололедица, утренний туман снизит видимость до 500–1000 метров.

Ночью столбик термометра опустится до −2...-7°, днём воздух прогреется до −1...+4°.

Спасатели призывают водителей быть осторожнее на трассах и снизить скорость.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru