Жители Башкирии получат дополнительный выходной посреди рабочей недели

20:55, 11 мар 2026

В мае 2026 года жителей Башкортостана ждёт на один нерабочий день больше — 27 мая республика отмечает Курбан-байрам.

Жители Башкортостана в мае 2026 года отдохнут на день больше остальных россиян. К привычным майским праздникам добавится ещё один выходной — 27 мая. Среда объявлена нерабочим днём в честь Курбан-байрама. Соответствующее постановление подписало правительство республики.

Как отдыхаем в мае

Первые выходные — с 1 по 3 мая, когда страна празднует День весны и труда. Второй — с 9 по 11 мая в честь Дня Победы, при этом выходной с субботы 9 мая сдвигается на понедельник 11-го. А 27 мая Курбан-байрам разобьёт последнюю рабочую неделю месяца ровно посередине.

Почему именно Башкирия

Республика — один из немногих регионов, где мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам закреплены как официальные нерабочие дни на уровне регионального закона. Даты определяются по лунному календарю и утверждаются ежегодно отдельным постановлением правительства РБ. В 2026 году Курбан-байрам наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама, который отметили 20 марта. Всего за год жители Башкирии получат три дополнительных выходных — благодаря двум мусульманским праздникам и Дню Республики 11 октября.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
