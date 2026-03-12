В Башкирию придет резкая смена погоды после рекордных морозов

21:51, 12 мар 2026

После аномальных холодов в Башкирию пришла оттепель с мокрым снегом и гололедицей — синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

После аномальных морозов до −43 градусов, зафиксированных в начале марта, в республику пришла резкая оттепель. По информации Башгидромета, 13 и 14 марта жителей региона ждёт мокрый снег, гололедица утром и ночью, а также западный умеренный ветер.

Температура ночью составит от −2 до −7 градусов, местами до −12. Днём воздух прогреется до −1...+4.

Синоптики призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за скользкого покрытия.

Напомним, ещё 10 марта в Караидельском районе фиксировали рекордные −43 градуса, а в Уфе термометры показывали −29.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru