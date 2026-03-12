Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придет резкая смена погоды после рекордных морозов

В Башкирию придет резкая смена погоды после рекордных морозов

21:51, 12 мар 2026

После аномальных холодов в Башкирию пришла оттепель с мокрым снегом и гололедицей — синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

После аномальных морозов до −43 градусов, зафиксированных в начале марта, в республику пришла резкая оттепель. По информации Башгидромета, 13 и 14 марта жителей региона ждёт мокрый снег, гололедица утром и ночью, а также западный умеренный ветер.

Температура ночью составит от −2 до −7 градусов, местами до −12. Днём воздух прогреется до −1...+4.

Синоптики призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за скользкого покрытия.

Напомним, ещё 10 марта в Караидельском районе фиксировали рекордные −43 градуса, а в Уфе термометры показывали −29.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Морозы отступают: Башкирию после -35°C накроет волна тепла со снегопадами
Общество в Башкирии
Морозы отступают: Башкирию после -35°C накроет волна тепла со снегопадами
В Башкирии прогнозируют оттепель с мокрым снегом и гололедицей
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируют оттепель с мокрым снегом и гололедицей
Зима на пороге: на Башкирию надвигаются морозы, мокрый снег и гололёд
Общество в Башкирии
Зима на пороге: на Башкирию надвигаются морозы, мокрый снег и гололёд
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен