Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Родителям раненых бойцов СВО разрешат уходить в отпуск вместе с ними

Родителям раненых бойцов СВО разрешат уходить в отпуск вместе с ними

21:59, 12 мар 2026

Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект о поправках в закон «О статусе военнослужащих». Документ уже передан в профильный комитет по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.

Инициатива касается участников СВО, ставших инвалидами I или II группы из-за ранения, но решивших продолжить службу. Если такой боец не женат, его родители смогут брать ежегодный отпуск на работе в одно время с ним — чтобы быть рядом в период восстановления.

Володин подчеркнул: поддержка участников спецоперации и их семей остаётся приоритетом парламента. С 2022 года Госдума уже приняла 159 законов в этом направлении, однако систему необходимо развивать с учётом реальных потребностей военнослужащих. По его словам, новый закон укрепит соцгарантии для солдат и офицеров, получивших ранения в бою, и создаст условия для их реабилитации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное заключение
Человек и закон в Башкирии
За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное заключение
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Общество в Башкирии
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии по потере кормильца
Общество в Башкирии
Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии по потере кормильца
Дума одобрила запрет телефонов в школах и возврат уроков труда
Образование в Башкирии
Дума одобрила запрет телефонов в школах и возврат уроков труда


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен