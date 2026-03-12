Родителям раненых бойцов СВО разрешат уходить в отпуск вместе с ними

21:59, 12 мар 2026

Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект о поправках в закон «О статусе военнослужащих». Документ уже передан в профильный комитет по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.

Инициатива касается участников СВО, ставших инвалидами I или II группы из-за ранения, но решивших продолжить службу. Если такой боец не женат, его родители смогут брать ежегодный отпуск на работе в одно время с ним — чтобы быть рядом в период восстановления.

Володин подчеркнул: поддержка участников спецоперации и их семей остаётся приоритетом парламента. С 2022 года Госдума уже приняла 159 законов в этом направлении, однако систему необходимо развивать с учётом реальных потребностей военнослужащих. По его словам, новый закон укрепит соцгарантии для солдат и офицеров, получивших ранения в бою, и создаст условия для их реабилитации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru