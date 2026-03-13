Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах в выходные

21:30, 13 мар 2026

Госкомитет Башкирии по ЧС распространил экстренное предупреждение для автомобилистов, планирующих поездки в ближайшие выходные.

По информации Башгидромета, в ночь на субботу и утром 14 марта республику накроет густой туман — на ряде участков дорог видимость упадёт до 500 метров и ниже. Ситуацию усугубит гололёд и гололедица на дорогах.

Температура ночью составит от −1 до −6 градусов, местами похолодает до −11. Днём воздух прогреется до +4, в горных районах — до +9 градусов.

Ветер ожидается умеренный, западного и юго-западного направления. Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность за рулём и по возможности отложить дальние поездки.

Автор: Семен Подгорный