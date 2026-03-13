Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах в выходные

21:30, 13 мар 2026

Госкомитет Башкирии по ЧС распространил экстренное предупреждение для автомобилистов, планирующих поездки в ближайшие выходные.

По информации Башгидромета, в ночь на субботу и утром 14 марта республику накроет густой туман — на ряде участков дорог видимость упадёт до 500 метров и ниже. Ситуацию усугубит гололёд и гололедица на дорогах.

Температура ночью составит от −1 до −6 градусов, местами похолодает до −11. Днём воздух прогреется до +4, в горных районах — до +9 градусов.

Ветер ожидается умеренный, западного и юго-западного направления. Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность за рулём и по возможности отложить дальние поездки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Госкомитет по ЧС предупредил об ухудшении погоды в Башкирии 16 февраля
Общество в Башкирии
Госкомитет по ЧС предупредил об ухудшении погоды в Башкирии 16 февраля
В Башкирии появилось срочное предупреждение о погоде
Общество в Башкирии
В Башкирии появилось срочное предупреждение о погоде
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Синоптики Башкирии предупредили жителей о мокром снеге, дожде и гололедице в последние дни ноября
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии предупредили жителей о мокром снеге, дожде и гололедице в последние дни ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен