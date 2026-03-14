19-летняя уфимка попала в новый сезон «Пацанок» — в её прошлом драки с родителями и побег в Москву

20:54, 14 мар 2026

Адель Шайбакова из Уфы стала участницей юбилейного сезона реалити-шоу «Пацанки». За плечами у девушки — тяжёлое детство, конфликты в семье и алкогольная зависимость.

Жительница Уфы 19-летняя Адель Шайбакова вошла в состав участниц десятого сезона реалити-шоу «Пацанки. Девоньки» на телеканале «Пятница!». Об этом стало известно из первых выпусков нового сезона программы.

Семья и насилие

Биография молодой уфимки с первых минут эфира произвела впечатление на зрителей и других участниц проекта. По словам самой Адель, её детство прошло в атмосфере домашнего насилия. Мать, как утверждает девушка, годами оказывала на неё психологическое давление, а отец применял физическую силу. Ответом на это стала встречная агрессия. В одном из эпизодов шоу Шайбакова призналась, что неоднократно вступала в физические столкновения с родителями. Во время одного из конфликтов она нанесла отцу травму в область виска, а матери вырвала клок волос. Остальные участницы отреагировали на эту историю с нескрываемым потрясением, однако сама Адель убеждена, что её поведение было ответной реакцией на жестокое обращение в семье.

Танцы и несбывшиеся мечты

Единственным светлым пятном в жизни девушки долгое время оставалась хореография. С ранних лет она занималась в танцевальной студии и демонстрировала незаурядные способности. Адель даже участвовала в отборе на шоу «Танцы. Дети» на ТНТ. Сцена и постановка собственных номеров были её главной мечтой. Но в полной мере раскрыть свой талант ей так и не удалось.

Побег в столицу

После окончания школы Шайбакова приняла решение уехать от семьи в Москву. Она рассчитывала, что столица откроет перед ней новые перспективы и позволит начать жизнь заново. Однако переезд не помог справиться с накопившимися внутренними проблемами. Вместо творческой карьеры Адель столкнулась с алкогольной зависимостью, а планы стать хореографом оказались отложены на неопределённый срок.

На проекте

Кастинг в юбилейный сезон «Пацанок» стал для уфимки попыткой переломить ситуацию. В рамках нового формата участниц разделили на два факультета. Адель определили в так называемый «чёрный» блок — для девушек с наиболее выраженными поведенческими проблемами. Их оппонентками выступают участницы «розового» факультета.

В первом же выпуске Шайбакова проявила себя в командном испытании на ловкость. Ей доверили выполнение задания — построить конструкцию и достать ключ с высоты. Адель справилась быстрее соперницы. Но в тот же вечер, после заселения и совместного фуршета, между участницами произошла драка, в которой уфимка приняла непосредственное участие.

Комментируя произошедшее, Шайбакова отметила, что агрессивная вспышка стала неожиданностью для неё самой. Девушка продолжает участие в проекте и намерена доказать, что способна измениться и вернуть в свою жизнь творчество и танцы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: телеканал "Пятница"