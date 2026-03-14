Зима ночью, весна днём: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии

21:08, 14 мар 2026

В республике установилась аномальная погода — ночные морозы сменяются весенним теплом за считанные часы.

В Башкирии сложилась необычная погодная ситуация: ночные температуры остаются по-зимнему холодными, тогда как дневные уже вполне весенние. Об этом сообщили специалисты Башгидромета.

В воскресенье, 15 марта, значительных осадков не прогнозируется. Однако в тёмное время суток и утренние часы на дорогах ожидается гололедица. Столбики термометров ночью покажут до −2...-7 градусов, в отдельных районах — до −12. Днём воздух прогреется до 0...+5 градусов, а в горной местности температура может подняться до +10. Ветер юго-западного и западного направления составит 2–7 метров в секунду.

Аналогичный характер погоды сохранится и в понедельник, 16 марта. Ночью температура вновь опустится до −12 градусов, а днём поднимется до +10. Автомобилистам рекомендуется проявлять осторожность на утренних дорогах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru