Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Зима ночью, весна днём: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии

21:08, 14 мар 2026

В республике установилась аномальная погода — ночные морозы сменяются весенним теплом за считанные часы.

В Башкирии сложилась необычная погодная ситуация: ночные температуры остаются по-зимнему холодными, тогда как дневные уже вполне весенние. Об этом сообщили специалисты Башгидромета.

В воскресенье, 15 марта, значительных осадков не прогнозируется. Однако в тёмное время суток и утренние часы на дорогах ожидается гололедица. Столбики термометров ночью покажут до −2...-7 градусов, в отдельных районах — до −12. Днём воздух прогреется до 0...+5 градусов, а в горной местности температура может подняться до +10. Ветер юго-западного и западного направления составит 2–7 метров в секунду.

Аналогичный характер погоды сохранится и в понедельник, 16 марта. Ночью температура вновь опустится до −12 градусов, а днём поднимется до +10. Автомобилистам рекомендуется проявлять осторожность на утренних дорогах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен