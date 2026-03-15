+10 в марте: Башкирия дождалась настоящей весны

21:06, 15 мар 2026

В понедельник в Башкортостане ожидается по-настоящему весенняя погода — до +10 градусов в горных районах. Однако утром водителям стоит быть осторожнее.

Башгидромет сообщил прогноз на понедельник, 16 марта. В республику придет первое серьёзное потепление сезона. Ночью столбики термометров опустятся до −2...-7 градусов, зато днём воздух прогреется до 0...+5. В горных районах и вовсе будет до +10.

Осадков синоптики не обещают, ветер — слабый, переменных направлений. Ночью и ранним утром из-за перепадов температур на дорогах возможны туман и гололедица.

Автомобилистам советуют сохранять бдительность на утренних маршрутах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник
Общество в Башкирии
Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник
В Башкирии снова сильно похолодает
Общество в Башкирии
В Башкирии снова сильно похолодает
Весеннее тепло накрывает Башкирию: синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду
Общество в Башкирии
Весеннее тепло накрывает Башкирию: синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду
В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°
Общество в Башкирии
В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°


