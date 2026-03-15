Глава Башкирии посетил мавзолей Тура-хана и пригласил жителей республики последовать его примеру

21:57, 15 мар 2026

Глава Башкирии в выходной день посетил мавзолей Тура-хана вместе с семьёй и рассказал подписчикам о маршруте, доступном для семейного отдыха.

В воскресенье, 15 марта 2026 года, руководитель Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях пост о поездке к мавзолею Тура-хана — историческому памятнику, расположенному в 40 минутах езды от Уфы.

Хабиров сообщил, что не остался дома и отправился на прогулку всей семьёй. По его словам, в этом году здесь планируется начало строительства основного корпуса Евразийского музея кочевых цивилизаций. Глава республики назвал этот объект флагманским проектом и отметил, что в прошлом году приступить к работам не представлялось возможным, однако в нынешнем сезоне строительство должно стартовать.

Помимо этого, Хабиров обратил внимание на благоустройство территории: рядом с мавзолеем появилось продолжение пешеходной тропы в виде деревянного настила. Теперь через малое кешене можно пройти полный круговой маршрут — прежде посетители могли лишь подняться к мавзолею и вернуться обратно к визит-центру.

Глава региона также отметил, что визит-центр продолжает пополняться новыми историческими артефактами. По его словам, место подходит для посещения с детьми и даёт возможность совместить прогулку на свежем воздухе с изучением истории и культуры республики. В завершение Хабиров призвал жителей путешествовать по Башкирии и знакомиться с её природой и наследием.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Радия Хабирова