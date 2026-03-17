Пасмурная неделя без просвета: какая погода ждёт Уфу и Башкирию 18–20 марта

Башгидромет предупредил жителей региона о сохранении облачной погоды, ночном гололёде и заметном похолодании к концу недели. Подробный прогноз на три дня.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. Регион продолжит находиться под властью плотной облачности, однако густые туманы, державшиеся в предыдущие дни, наконец отступят. Главная опасность — на дорогах: синоптики призывают водителей быть внимательнее из-за ночного гололёда и утренней гололедицы.

Температура по региону

В ночь на среду, 18 марта, термометры в отдельных районах Башкортостана могут показать до −12°С, хотя в среднем по республике ожидается от −2°С до −7°С. Дневные значения поднимутся до +1°С...+6°С. Любопытно, что в горных районах воздух способен прогреться до +11°С — заметно теплее, чем на равнине.

Уфа, 18 марта

Ночью температура опустится до −7°С, возможен небольшой снег. Давление — 764 мм рт. ст., влажность — 63%, слабый северный ветер до 2 м/с. Днём воздух прогреется до +5°С, осадков не ожидается. Давление сохранится, влажность упадёт до 5%, ветер стихнет до 1 м/с.

Уфа, 19 марта

Ночная температура снова составит −7°С. Облачно, без осадков. Давление слегка снизится до 763 мм рт. ст., влажность — 9%, практически штиль. Днём столица Башкортостана вновь увидит +5°С на градусниках. Картина не изменится: облака, тишина в воздухе и сухая погода.

Уфа, 20 марта

В пятницу ночью морозы усилятся до −9°С. Переменная облачность, осадков не будет. Давление продолжит падать — до 759 мм рт. ст., влажность подрастёт до 13%, южный ветер усилится до 2 м/с. Днём потеплеет лишь до +2°С, что заметно прохладнее предыдущих дней. Давление опустится до 756 мм рт. ст., ветер разгонится до 3 м/с.

По данным синоптической службы Росгидромета, внезапных снегопадов, подобных тем, что накрыли республику в начале марта, в ближайшие дни не предвидится. Солнца, впрочем, тоже ждать не стоит.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru