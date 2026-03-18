Четверых жителей Башкирии удостоили награды «Горячее сердце» за спасение людей: кто они и что совершили

21:08, 18 мар 2026

В 2026 году медалями и нагрудными знаками «Горячее сердце» отметят боевого эвакуатора, подростка-спасателя и двух студентов-медиков из республики. Об этом сообщает КП-Уфа.

В России подвели итоги ежегодной общественной премии «Горячее сердце», которой отмечают тех, кто проявил настоящий героизм ради спасения чужой жизни. Среди лауреатов 2026 года — четверо представителей Башкирии. Их имена включены в одноимённую почётную книгу, а торжественное вручение медалей и нагрудных знаков состоится в апреле в Москве. Оргкомитет премии отобрал номинантов по результатам реальных случаев, в которых каждый из героев рисковал собственной безопасностью.

Боец из зоны СВО

Первым в списке лауреатов — 23-летний Виталий Стручков, уроженец Башкирии, который уже не первый год несёт службу в зоне специальной военной операции. К награде его представили за действия на территории Донецкой Народной Республики. Подразделение Стручкова выполняло одну из самых опасных задач — эвакуацию раненых из-под вражеского огня, а также прикрытие и вывоз повреждённой техники. Молодой человек продолжает военную службу.

Подросток вытащил друга со дна реки

Шестнадцатилетний Сергей Удовенко из Стерлитамака стал ещё одним обладателем медали. В конце мая 2025 года он отправился купаться на реку Ашкадар вместе с двумя товарищами — Кириллом Юдаевым и Кириллом Павловым. Ребята устроили заплыв наперегонки на противоположный берег. Сергей и Юдаев добрались первыми, но обернувшись, увидели, что Павлов уходит под воду — в холодной реке у него свело ногу.

Медлить было нельзя. Сергей мгновенно бросился обратно, доплыл до места, где друг уже скрылся под поверхностью, нырнул и поднял его наверх. Вместе с Юдаевым они дотянули Павлова до берега, оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Позже подростков отметили медалями Совета Федерации и МЧС России. Кирилл Юдаев вспоминал, что страх был огромным, но на раздумья просто не оставалось времени — адреналин сделал своё дело.

Студенты-медики вынесли мужчину из огня

Отдельная история — поступок двух студентов Салаватского медицинского колледжа: 18-летней Этэри Тамирян и её одногруппника из Таджикистана Шавкатжона Яхёева. Возвращаясь с занятий, они заметили густой чёрный дым, валивший из окон жилого дома. Пламя стремительно охватывало здание.

Шавкатжон первым решил выяснить, остался ли кто-то внутри. Оценив обстановку, он вошёл в горящий дом. Этэри не стала ждать на улице — прикрыв лицо импровизированной маской, она шагнула следом. Внутри молодые люди обнаружили пожилого мужчину, который не мог выбраться самостоятельно. Шавкатжон взвалил пострадавшего на плечи, а Этэри освещала путь фонариком. На улице они оказали хозяину дома первую помощь и передали его прибывшей бригаде скорой. За этот поступок студентов ранее уже отметили в администрации Салавата.

Мама Этэри Маргарита рассказала, что спросила дочь, неужели рядом не нашлось никого другого. Девушка ответила просто: они учатся спасать жизни, и стоять в стороне в такой ситуации было бы невозможно. По словам матери, она гордится смелостью и добротой дочери и уверена, что этот пример вдохновит не только однокурсников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС РБ/соцсети