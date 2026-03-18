Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии две отшельницы вырыли землянку в лесу и живут в ней ради молитв: их случайно нашли туристы

21:23, 18 мар 2026

Оренбургские снегоходчики обнаружили в глухом лесу в Башкирии подземное убежище, где две женщины из Орска и Краснодарского края ведут отшельнический образ жизни, посвящая всё время молитвам.

Группа туристов из Оренбургского края во время снегоходной поездки по Башкирии наткнулась на необычное жилище в глухом лесу — вырытую в холме пещеру, в которой обитают две женщины-отшельницы. Об этом изданию Orenday сообщил один из участников поездки.

Как нашли

Снегоходчики устроили привал у подножия холмов и обратили внимание на странный проём — нечто среднее между входом в пещеру и землянкой. Подойдя ближе, они встретили двух женщин. Одна приехала из Орска, вторая — из Краснодарского края. Обе сознательно оставили городскую жизнь и перебрались в лес с единственной целью — полностью посвятить себя молитвам.

Подземный дом

Пещеру женщины вырыли и обустроили самостоятельно, без чьей-либо помощи. Внутри — несколько жилых комнат и отдельная келья для молитв. Коридоры узкие и низкие, передвигаться в полный рост невозможно.

«Полусогнутые ходим», — призналась одна из отшельниц.

Из всех благ цивилизации у них лишь солнечная панель и часы. Ни телефонов, ни какой-либо электроники.

Тысяча молитв и потерянный день

Женщины живут по строгому распорядку и ведут самодельный календарь в тетради, отмечая даты и дни недели вручную. Там же фиксируют количество прочитанных молитв — их число уже превысило тысячу. Впрочем, без связи с внешним миром в счёте дней накопились неточности. Когда туристы сказали, что на дворе суббота, 14 марта, одна из женщин удивлённо обратилась к другой:

«Слушай, суббота сегодня! А у нас — воскресенье!».

Помощь из внешнего мира

Туристы не остались равнодушными. Они вернулись в свой лагерь, собрали продукты и привезли их отшельницам. А ещё пообещали по возможности навещать женщин и привозить провизию в будущем.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Orenday
Читайте также

Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии
Происшествия в Башкирии
Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии
На 7 лет «из-за девушки»: На Кубани полиция разогнала массовый мордобой, в котором участвовали 60 человек
Россия/мир
На 7 лет «из-за девушки»: На Кубани полиция разогнала массовый мордобой, в котором участвовали 60 человек
В Башкирии турист из Татарстана получил травму
Происшествия в Башкирии
В Башкирии турист из Татарстана получил травму
В Башкирии две женщины застряли на Красных скалах в Нуримановском районе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии две женщины застряли на Красных скалах в Нуримановском районе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен