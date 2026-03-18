В Башкирии две отшельницы вырыли землянку в лесу и живут в ней ради молитв: их случайно нашли туристы

21:23, 18 мар 2026

Оренбургские снегоходчики обнаружили в глухом лесу в Башкирии подземное убежище, где две женщины из Орска и Краснодарского края ведут отшельнический образ жизни, посвящая всё время молитвам.

Группа туристов из Оренбургского края во время снегоходной поездки по Башкирии наткнулась на необычное жилище в глухом лесу — вырытую в холме пещеру, в которой обитают две женщины-отшельницы. Об этом изданию Orenday сообщил один из участников поездки.

Как нашли

Снегоходчики устроили привал у подножия холмов и обратили внимание на странный проём — нечто среднее между входом в пещеру и землянкой. Подойдя ближе, они встретили двух женщин. Одна приехала из Орска, вторая — из Краснодарского края. Обе сознательно оставили городскую жизнь и перебрались в лес с единственной целью — полностью посвятить себя молитвам.

Подземный дом

Пещеру женщины вырыли и обустроили самостоятельно, без чьей-либо помощи. Внутри — несколько жилых комнат и отдельная келья для молитв. Коридоры узкие и низкие, передвигаться в полный рост невозможно.

«Полусогнутые ходим», — призналась одна из отшельниц.

Из всех благ цивилизации у них лишь солнечная панель и часы. Ни телефонов, ни какой-либо электроники.

Тысяча молитв и потерянный день

Женщины живут по строгому распорядку и ведут самодельный календарь в тетради, отмечая даты и дни недели вручную. Там же фиксируют количество прочитанных молитв — их число уже превысило тысячу. Впрочем, без связи с внешним миром в счёте дней накопились неточности. Когда туристы сказали, что на дворе суббота, 14 марта, одна из женщин удивлённо обратилась к другой:

«Слушай, суббота сегодня! А у нас — воскресенье!».

Помощь из внешнего мира

Туристы не остались равнодушными. Они вернулись в свой лагерь, собрали продукты и привезли их отшельницам. А ещё пообещали по возможности навещать женщин и привозить провизию в будущем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Orenday