Аномальное потепление прогнозируется в Башкирии

21:35, 18 мар 2026

После снегопадов и морозов столица Башкирии наконец дождётся тепла — прогноз на ближайшие дни обещает плюсовые температуры.

В Уфе после затяжных холодов и обильных снегопадов прогнозируется резкое потепление. По данным онлайн-сервисов прогноза погоды, конец марта принесёт в Башкирию долгожданное тепло, о котором ранее заявляли федеральные метеорологи.

19 марта осадки в регионе практически исключены, хотя ночью и утром на дорогах сохранится риск гололедицы. Южный ветер подует с умеренной силой. Ночью термометры покажут до −2°C...-7°C, в отдельных районах — до −12°C. Днем температура выйдет в плюс и составит +2°C...+7°C, а в горной местности воздух прогреется до +12°C.

В четверг в Уфе установится переменная облачность без существенных осадков. Не исключены локальные туманы в тёмное время суток. Ветер ослабнет, его направление будет переменчивым. Ночью температура составит от −5°C до −7°C, в центре города — до −2°C. Днём воздух прогреется до +5°C...+7°C.

Первый весенний месяц, начавшийся с морозов, всё же намерен завершиться в соответствии с прогнозами метеорологов об аномальном тепле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru