Российским пенсионерам с 1 апреля повысят выплаты

21:44, 18 мар 2026

С апреля социальные пенсии в России увеличатся на 6,8% — перерасчёт произойдёт без участия получателей.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в стране вырастут на 6,8%. Об этом сообщили в Социальном фонде России. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчёт пройдёт автоматически.

Повышение затронет сразу несколько категорий получателей государственных пенсий. Это инвалиды, граждане, лишившиеся кормильца, ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации, лётчики-испытатели и другие группы.

После перерасчёта средняя социальная пенсия вырастет примерно на тысячу рублей и достигнет около 16,5 тысячи рублей. Детям-инвалидам начислят порядка 1,6 тысячи сверху — их выплата составит около 24,5 тысячи рублей. Инвалиды с детства первой группы будут получать около 25,4 тысячи рублей. При этом конкретная сумма прибавки зависит от индивидуального размера начислений каждого получателя.

Помимо этого, вырастет надбавка по уходу, которая положена людям старше 80 лет и инвалидам первой группы. Эти средства включаются в пенсию самого получателя, а не перечисляются ухаживающему лицу. После перерасчёта надбавка составит 1,5 тысячи рублей. Подавать отдельное заявление тоже не потребуется.

Увеличенные выплаты россияне начнут получать уже в апреле по установленному графику. Индексация проводится ежегодно и закреплена законодательно.

Читайте также: В Госдуме назвали точные суммы повышения пенсий с 1 апреля

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru