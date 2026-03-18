Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО — у него остались жена и трое детей

22:53, 18 мар 2026

В Белорецке похоронили 47-летнего ветерана чеченской кампании Флюра Хайбуллина, который погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. У него остались жена и трое детей.

В городе состоялась церемония прощания с Флюром Хайбуллиным. Он ушёл добровольцем и погиб в марте 2026 года в ходе спецоперации. Информацию подтвердила администрация муниципалитета.

Хайбуллину было 47 лет. Он родился в деревне Набиево Бурзянского района, вырос в многодетной семье. После школы освоил профессию тракториста в Бурзянском профучилище № 132. Срочную службу прошёл во внутренних войсках в Свердловской области, после чего служил по контракту в Чечне и получил статус ветерана боевых действий.

Дома его ждали жена и трое детей. До отправки на фронт Флюр работал вахтовым методом. В октябре 2025 года он заключил контракт с Минобороны и ушёл добровольцем. Служил гранатомётчиком в разведроте.

Родные вспоминают Хайбуллина как отзывчивого человека и примерного семьянина. Администрация Белорецкого района выразила соболезнования семье погибшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен