Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО — у него остались жена и трое детей

22:53, 18 мар 2026

В Белорецке похоронили 47-летнего ветерана чеченской кампании Флюра Хайбуллина, который погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. У него остались жена и трое детей.

В городе состоялась церемония прощания с Флюром Хайбуллиным. Он ушёл добровольцем и погиб в марте 2026 года в ходе спецоперации. Информацию подтвердила администрация муниципалитета.

Хайбуллину было 47 лет. Он родился в деревне Набиево Бурзянского района, вырос в многодетной семье. После школы освоил профессию тракториста в Бурзянском профучилище № 132. Срочную службу прошёл во внутренних войсках в Свердловской области, после чего служил по контракту в Чечне и получил статус ветерана боевых действий.

Дома его ждали жена и трое детей. До отправки на фронт Флюр работал вахтовым методом. В октябре 2025 года он заключил контракт с Минобороны и ушёл добровольцем. Служил гранатомётчиком в разведроте.

Родные вспоминают Хайбуллина как отзывчивого человека и примерного семьянина. Администрация Белорецкого района выразила соболезнования семье погибшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии