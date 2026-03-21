Последние заморозки и первое тепло: чего ждать уфимцам от погоды на предстоящей неделе

23:35, 21 мар 2026

Росгидромет опубликовал прогноз погоды для столицы Башкирии на период с 22 по 27 марта. Жителей города ждёт резкая смена температурного фона — от минусовых ночей до аномально тёплых дней к концу рабочей недели.

Метеорологи Росгидромета опубликовали прогноз для Уфы на период с 22 по 27 марта. В ближайшие семь дней жителям башкирской столицы предстоит пережить контрастную погоду — от ночных заморозков до весеннего тепла в конце недели.

В субботу, 22 марта, по данным Башгидромета, в регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Западный ветер усилится до 3–8 м/с. Ночью на отдельных участках дорог возможен туман с видимостью менее 500 метров и гололёд. Столбик термометра опустится ночью до −2…−4 °C, днём поднимется до +4…+6 °C. По региону диапазон шире: ночью местами до −10 °C, днём — до +12 °C.

Понедельник, 23 марта, по характеру погоды повторит воскресенье: ночью облачно и без осадков, −4 °C, днём пасмурно, +6 °C.

Все изменится во вторник, 24 марта. Именно в этот день зафиксируют последние отрицательные ночные температуры — до −2 °C. Уже в дневные часы воздух прогреется до +9 °C.

Начиная с четверга в городе установится тихая, солнечная погода с температурой до +11 °C. Пятница, 27 марта, завершит рабочую неделю при +14 °C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный