Молодой отец из Башкирии погиб в зоне СВО

21:51, 22 мар 2026

В зоне СВО погиб 30-летний Айгиз Кунакбаев из села Бриш Белорецкого района Башкирии. Об этом сообщила районная администрация.

Выпускник медколледжа, он работал вахтовым методом, создал семью и растил двух дочерей.

В октябре 2024-го добровольно подписал контракт с Минобороны и ушёл на передовую. Служил гранатомётчиком.

Кунакбаев погиб при выполнении боевого задания. Прощание с защитником прошло в родном селе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района Башкирии