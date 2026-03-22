Молодой отец из Башкирии погиб в зоне СВО
21:51, 22 мар 2026
В зоне СВО погиб 30-летний Айгиз Кунакбаев из села Бриш Белорецкого района Башкирии. Об этом сообщила районная администрация.
Выпускник медколледжа, он работал вахтовым методом, создал семью и растил двух дочерей.
В октябре 2024-го добровольно подписал контракт с Минобороны и ушёл на передовую. Служил гранатомётчиком.
Кунакбаев погиб при выполнении боевого задания. Прощание с защитником прошло в родном селе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района Башкирии
Читайте также
Общество в Башкирии
Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО — у него остались жена и трое детей
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб 25-летний боец из Башкирии
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым