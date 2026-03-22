Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Молодой отец из Башкирии погиб в зоне СВО

21:51, 22 мар 2026

В зоне СВО погиб 30-летний Айгиз Кунакбаев из села Бриш Белорецкого района Башкирии. Об этом сообщила районная администрация.

Выпускник медколледжа, он работал вахтовым методом, создал семью и растил двух дочерей.

В октябре 2024-го добровольно подписал контракт с Минобороны и ушёл на передовую. Служил гранатомётчиком.

Кунакбаев погиб при выполнении боевого задания. Прощание с защитником прошло в родном селе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен