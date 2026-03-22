Тёплый день и коварное утро: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на понедельник

22:34, 22 мар 2026

Башгидромет предупреждает жителей республики о тумане и гололедице в понедельник, 23 марта. Осадков не ожидается, а видимость местами снизится до 500 метров.

Башкортостан входит в новую рабочую неделю без дождя и снега, однако к осторожности призывают синоптики. Как сообщает Башгидромет, 23 марта в ряде районов республики ожидается густой туман — видимость может снизиться ниже 500 метров. В тёмное время суток и ранним утром на дорогах прогнозируется гололедица.

Температура по региону

Ночью температура опустится до −1...-6°C, в отдельных районах — до −11°C. После обеда воздух прогреется до +3...+8°C, а в предгорьях температура может достичь +13°C. Ветер ожидается западный и северо-западный, умеренный — от 3 до 8 м/с.

Прогноз для Уфы

В столице республики день пройдёт с переменной облачностью и без осадков. Температура ночью составит −3...-5°C, на окраинах города возможно понижение до −8°C. Днём воздух прогреется до +5...+7°C. Ветер сохранится умеренным — в пределах 3–8 м/с.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
