Элвин Грей завёл шотландскую вислоухую кошку по кличке Луна

23:02, 22 мар 2026

Супруга башкирского певца рассказала о новом питомце — кошке, которую артист долго не соглашался завести.

В семье башкирского исполнителя Элвина Грея появился питомец. Об этом сообщила его супруга Инзиля в соцсетях. Пара завела шотландскую вислоухую кошку и назвала её Луна.

По словам Инзили, она давно мечтала о питомце, однако Радика (настоящее имя артиста) пришлось долго уговаривать. В итоге певец согласился.

Луна уже осваивается в новом доме. Публикация с фото кошки вызвала отклик подписчиков — пост собрал множество комментариев от поклонников артиста.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети