Аномальную погоду прогнозируют в Башкирии

21:43, 23 мар 2026

Специалисты «Башгидрометцентра» опубликовали прогноз погоды для Башкирии на три ближайших дня — с 23 по 25 марта. По данным синоптиков, республику ждёт постепенное потепление: среднесуточные температуры до 28 марта будут выше климатической нормы на 4—5°C.

Понедельник, 23 марта. Осадков в начале недели не ожидается, однако в отдельных районах возможно образование туманов. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Ночью столбик термометра опустится до −1°C...-6°C, в отдельных местах — до −11°C. Днём воздух прогреется до +3°C...+8°C, в предгорьях и горах — до +13°C.

Вторник, 24 марта. Осадки вновь не прогнозируются. Утром и ночью на дорогах возможна гололедица, местами — туманы: водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Ветер слабый, без преобладающего направления. Ночная температура составит −2°C...-7°C, при прояснениях — до −12°C. Днём потеплеет до +6°C...+11°C.

Среда, 25 марта. Ночью осадков не ожидается, однако днём в отдельных районах республики пройдёт кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Ночные температуры впервые за период выйдут в плюс: от +1°C до −4°C, хотя в ряде мест сохранятся заморозки до −9°C. Дневные значения составят +5°C...+10°C, на востоке республики — до +15°C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Тёплый день и коварное утро: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на понедельник
Общество в Башкирии
Тёплый день и коварное утро: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на понедельник
Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели
Зима не сдается: после праздников в Башкирии ожидается нетипичная для марта погода
Общество в Башкирии
Зима не сдается: после праздников в Башкирии ожидается нетипичная для марта погода
В Башкирии намечается небольшое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирии намечается небольшое потепление


