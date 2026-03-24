Год числился пропавшим: в Белорецком районе Башкирии похоронили рядового Олега Кириллова

22:12, 24 мар 2026

В Белорецком районе состоится церемония прощания с рядовым, призванным в армию в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года он числился пропавшим без вести.

24 марта в селе Инзер Белорецкого района Республики Башкортостан прошла траурная церемония прощания с рядовым Олегом Кирилловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию распространила пресс-служба администрации муниципального района.

Олегу Вячеславовичу было 30 лет. Уроженец Белорецка 1995 года рождения, он окончил среднюю школу в Инзере, получил профессию слесаря-ремонтника. После прохождения срочной службы трудился в Инзерском ДРСУ, затем перешёл в ведомственную охрану на станции Инзер. С 2018 года вместе с семьёй жил и работал в Мурманске, а в 2021-м вернулся на родину.

В сентябре 2022 года был призван по частичной мобилизации, проходил службу в должности старшего стрелка. В мае 2023 года получил ранение, прошёл реабилитацию и вернулся в зону боевых действий. С апреля 2024 года Кириллов числился пропавшим без вести.

Родные описывают его как надёжного друга, внимательного человека и заботливого отца семейства. Увлекался техникой, любил ремонтировать всё своими руками.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Белорецкий район
