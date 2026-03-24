В Башкирии резко ухудшится погода

22:35, 24 мар 2026

В конце марта Башкирия переживает аномальное потепление — в Уфе обновлён рекорд температуры, которому было почти 20 лет. Однако уже с середины недели регион ждут осадки и ночные заморозки. Прогноз на 24–26 марта опубликовал «Башгидрометцентр».

В понедельник, 23 марта, на метеостанции Уфа-Дема зафиксирована температура +9,5°C. Предыдущий рекорд для этой даты держался с 2007 года и составлял +9,3°C. Таким образом, показатель, длившийся 19 лет, оказался превышен.

В первой половине третьей декады марта погоду в регионе формировали антициклоны: ветер оставался слабым, по утрам наблюдались туманы, а суточные колебания температуры были значительными.

24 марта, вторник. Осадков не ожидается. Ночью направление ветра будет меняться, днём он усилится до умеренного и повернёт на юго-восточный. Температура ночью составит от −1°C до −6°C, в отдельных районах возможно похолодание до −11°C. Днём воздух прогреется до +7°C...+12°C.

25 марта, среда. Ночью в ряде районов выпадет мокрый снег, днём на большей части территории пройдут слабые и местами умеренные дожди. Ветер сохранит юго-восточное и восточное направление, скорость — средняя. Ночью температура составит от +1°C до −4°C, на севере республики — до −9°C. Днём ожидается +5°C...+10°C.

26 марта, четверг. Ночью местами вероятны смешанные осадки в виде дождя и снега. Днём существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть умеренный, юго-восточного и восточного направлений. Температура ночью — от +1°C до −4°C, на севере до −9°C. Дневной максимум достигнет +8°C...+13°C.

Таким образом, несмотря на сохраняющиеся плюсовые дневные температуры, с середины недели погода в Башкирии заметно усложнится: регион ожидают осадки смешанного характера и ночные заморозки в отдельных районах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru