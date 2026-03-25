Погода готовит жителям Башкирии еще один сюрприз

В конце рабочей недели жителей республики ждут классические весенние контрасты: ночные заморозки, дневное тепло и смешанные осадки. Прогноз на 25–27 марта опубликовал республиканский гидрометцентр.

23 и 24 марта метеостанции зафиксировали температурные рекорды — столбики термометров поднялись до +9,5°C и +11,4°C соответственно. С 25 марта погода меняется. По данным гидрометцентра, регион входит в полосу пасмурных дней с осадками и гололедицей. Существенного похолодания до конца недели синоптики не прогнозируют.

Среда, 25 марта

Ночью в отдельных районах республики пройдёт слабый мокрый снег, на дорогах возможен гололёд. Днём по территории Башкирии пройдут дожди — местами умеренные. Ветер юго-восточного и южного направления усилится до 5,5–7,9 м/с. Температура ночью опустится от −4°C до +1°C, при прояснениях возможно локальное понижение до −9°C. Днём воздух прогреется до +5...+10°C.

Четверг, 26 марта

Ночью синоптики прогнозируют смешанные осадки — дождь со снегом, гололедица на дорогах продолжится. Днём осадков не ожидается. Ветер сохранит южное и юго-восточное направление, умеренной силы. Температура ночью — в диапазоне от −4°C до +1°C, днём воздух прогреется до +13°C.

Пятница, 27 марта

Пятница станет наиболее сухим днём из трёх. Значимых осадков не ожидается. Ветер сменит направление на юго-восточное и восточное, в отдельных районах днём возможны порывы. Ночью температура составит от −3°C до +2°C, днём воздух прогреется до +10...+15°C.

Период аномального тепла — со средними температурами на 4—5°C выше климатической нормы с 19 по 28 марта — завершается, уступая место типичной для конца марта переменчивой погоде, сообщает гидрометцентр.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru