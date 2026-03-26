Паводок у порога: какие районы Уфы рискуют уйти под воду этой весной
21:59, 26 мар 2026
В зону подтопления могут попасть более 1200 горожан.
Весеннее половодье грозит подтопить почти три сотни жилых домов в Уфе. По данным столичного управления гражданской защиты, под угрозой находятся Кировский, Ленинский, Демский районы и микрорайон Затон. В зоне риска окажутся свыше 1200 жителей. Об этом сообщил руководитель ведомства Руслан Шайдуллин.
Река Белая в черте города может подняться до отметки 640–740 сантиметров.
Автор: Семен Подгорный
