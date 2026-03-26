Башкирию ждёт потепление до +16°C: чего еще ожидать от погоды в последние дни марта

22:05, 26 мар 2026

В Башкирии завершается нестабильный погодный период: в последние дни марта регион ожидает потепление и прекращение осадков. Об этом сообщают специалисты «Башгидрометцентра».

В пятницу, 27 марта, существенных осадков в республике не прогнозируется. Ветер будет преимущественно восточным, умеренным, однако в отдельных районах днём возможны порывистые усиления. Ночные температуры опустятся до −5°C, а кое-где столбик термометра поднимется до +5°C. Днём воздух прогреется до +11...+16°C.

Суббота, 28 марта, повторит ту же картину: осадков нет, ветер восточный, умеренный, с локальными порывами в светлое время суток. Ночью — от 0°C до −5°C, местами до +5°C. Дневные показатели останутся в диапазоне +11...+16°C.

При этом синоптики предупреждают: несмотря на тёплые дни, по ночам сохранятся заморозки, в отдельных районах возможны туманы.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие десять дней в Уфе воздух прогреется максимум до +17°C. К концу следующей недели — с четверга по субботу — ожидаются дожди. Ночные морозы постепенно уйдут: термометр будет показывать от +2°C до +8°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
