Аномальная погода в Башкирии грозит бедами

21:56, 27 мар 2026

В Башкирии зафиксировано аномальное погодное явление: в конце марта 2026 года регион накрыло нехарактерным теплом при полном отсутствии осадков. О трёхдневном прогнозе и его последствиях для паводковой ситуации сообщил «Башгидрометцентр».

С 27 по 29 марта республика будет находиться в зоне устойчивого антициклона. Осадков на протяжении всего периода не ожидается. Температура днем в регионе удержится в диапазоне +11...+16°C, что существенно выше нормы для этого времени года. Ночью картина иная: столбики термометров будут опускаться до −5°C, а местами — подниматься до +5°C.

В субботу и воскресенье ветер сменит направление на восточное, характер останется прежним — умеренный с локальными порывами в светлое время суток. Температура ночью — от 0°C до −5°C, в отдельных районах до +5°C.

«Башгидрометцентр» подчёркивает: столь ранняя и устойчивая тёплая погода в сочетании с отсутствием осадков способна существенно повлиять на ход половодья в регионе.

Автор: Семен Подгорный