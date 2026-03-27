Боец из Башкирии уничтожил четыре дрона ВСУ в ходе боевого выхода
22:12, 27 мар 2026
Военнослужащий из Башкирии уничтожил четыре беспилотника Вооружённых сил Украины в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, сообщают региональные источники.
Ефрейтор Акчурин входит в состав расчёта артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан». В его обязанности входит охрана боевой машины на огневых позициях. Во время одного из выездов военнослужащий сбил четыре дрона противника. За проявленное мужество Акчурин награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью генерала Шаймуратова.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАХ
Читайте также
Общество в Башкирии
Сержант из Башкирии удостоен медали Жукова за успешный штурм позиций ВСУ
Общество в Башкирии
Военнослужащая из Башкирии спасла товарищей от атаки дронов
Общество в Башкирии
Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова
Общество в Башкирии
Военный из Башкирии уничтожил группу противника и обеспечил высадку десанта в зоне СВО