Боец из Башкирии уничтожил четыре дрона ВСУ в ходе боевого выхода

22:12, 27 мар 2026

Военнослужащий из Башкирии уничтожил четыре беспилотника Вооружённых сил Украины в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, сообщают региональные источники.

Ефрейтор Акчурин входит в состав расчёта артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан». В его обязанности входит охрана боевой машины на огневых позициях. Во время одного из выездов военнослужащий сбил четыре дрона противника. За проявленное мужество Акчурин награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью генерала Шаймуратова.

Боец с позывным «Фаза» из Башкирии получил медаль «За отвагу» по указу Путина

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАХ
Теги: спецоперация
