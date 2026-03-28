В Башкирии скончался профессор, посвятивший жизнь физике и науке о проводимости

В Уфе 27 марта простились с доктором физико-математических наук, профессором Робертом Якшибаевым. Он скончался на 74-м году жизни. Информацию о смерти учёного распространили коллеги и близкие.

Роберт Асгатович появился на свет 17 мая 1952 года в деревне Утягулово — тогда это был Абзановский, а ныне Зианчуринский район Башкирии. Высшее образование он получил в Уральском институте в Свердловске, окончив его в 1974 году, и там же сделал первые шаги в профессии.

С 1978 года судьба Якшибаева была накрепко связана с Башкирским государственным университетом. Он руководил физическим факультетом, заведовал кафедрой общей физики, а с 2010-го возглавил Физико-технический институт — уже в составе Уфимского университета науки и технологий. В 1992 году ему была присвоена степень доктора физико-математических наук, год спустя — звание профессора.

Параллельно с научной деятельностью Якшибаев занимался государственным управлением в сфере образования: с 1994 по 1999 год он руководил Госкомитетом Башкирии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. За эти годы был удостоен почётных званий — «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» (1999) и «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002).

Научное наследие профессора составляют около 180 трудов и 7 изобретений. Он исследовал сложные халькогенидные соединения, изучал материалы с высокой ионной и смешанной ионно-электронной проводимостью, а также сформулировал критерии сверхвысокой ионной проводимости. Якшибаева похоронили на его малой родине — в деревне Утягулово Зианчуринского района.

Читайте также: В Уфе скончался легендарный водитель трамвая Юрий Субоч

Автор: Семен Подгорный