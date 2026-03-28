В Башкирии установится аномальная жара

20:40, 28 мар 2026

В конце марта — начале апреля жители Башкирии столкнутся с аномально высокими температурами. Среднесуточные показатели превысят норму на 8—10°C. Прогноз на ближайшие дни и объяснение причин нетипичной погоды 28 марта предоставил «Башгидрометцентр».

Причина температурных аномалий — воздушные массы, сформировавшиеся над степными и пустынными районами Средней Азии. Южные и юго-восточные потоки доставляют этот тёплый воздух в Башкирию, и до 5 апреля ситуация кардинально не изменится. Влияние тропического воздуха сохранится в выходные, а в начале следующей недели характер погоды останется прежним.

29 марта, воскресенье. Последний день недели окажется жарче предыдущего. Дневные показатели прогнозируются на уровне +11°C...+16°C, в ряде районов воздух прогреется до +21°C. Значительных осадков не предвидится. Ночью температура опустится до −5°C...0°C, в некоторых районах республики сохранится до +5°C. Ветер преимущественно восточный, умеренный, днём возможны порывы.

30 марта, понедельник. Начало рабочей недели не принесёт погодных перемен. Осадков не ожидается. Ветер сохранит восточное направление и умеренную скорость, днём с отдельными порывами. Ночью температура составит от −5°C до 0°C, местами до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +11°C...+16°C, в отдельных районах — до +21°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный