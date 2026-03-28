Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии установится аномальная жара

В Башкирии установится аномальная жара

20:40, 28 мар 2026

В конце марта — начале апреля жители Башкирии столкнутся с аномально высокими температурами. Среднесуточные показатели превысят норму на 8—10°C. Прогноз на ближайшие дни и объяснение причин нетипичной погоды 28 марта предоставил «Башгидрометцентр».

Причина температурных аномалий — воздушные массы, сформировавшиеся над степными и пустынными районами Средней Азии. Южные и юго-восточные потоки доставляют этот тёплый воздух в Башкирию, и до 5 апреля ситуация кардинально не изменится. Влияние тропического воздуха сохранится в выходные, а в начале следующей недели характер погоды останется прежним.

29 марта, воскресенье. Последний день недели окажется жарче предыдущего. Дневные показатели прогнозируются на уровне +11°C...+16°C, в ряде районов воздух прогреется до +21°C. Значительных осадков не предвидится. Ночью температура опустится до −5°C...0°C, в некоторых районах республики сохранится до +5°C. Ветер преимущественно восточный, умеренный, днём возможны порывы.

30 марта, понедельник. Начало рабочей недели не принесёт погодных перемен. Осадков не ожидается. Ветер сохранит восточное направление и умеренную скорость, днём с отдельными порывами. Ночью температура составит от −5°C до 0°C, местами до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +11°C...+16°C, в отдельных районах — до +21°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен