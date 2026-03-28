Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ледоход на Инзере: спасатели предупредили жителей Башкирии о начале паводкоопасного периода

20:46, 28 мар 2026

В пятницу на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан зафиксированы ледоход и подвижки льда. Об этом сообщают Госкомитет и ГУ МЧС России по РБ.

Причиной раннего вскрытия рек стала аномально тёплая погода — процесс начался прежде среднемноголетних сроков. Первыми традиционно освобождаются ото льда горные и степные реки. Ситуация на Инзере может меняться стремительно.

Сотрудники профильных ведомств совместно с представителями муниципалитетов ведут непрерывный мониторинг обстановки. Жителям прибрежных и низинных территорий рекомендовано проявлять повышенную осторожность.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: паводок
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен