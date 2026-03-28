Ледоход на Инзере: спасатели предупредили жителей Башкирии о начале паводкоопасного периода

20:46, 28 мар 2026

В пятницу на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан зафиксированы ледоход и подвижки льда. Об этом сообщают Госкомитет и ГУ МЧС России по РБ.

Причиной раннего вскрытия рек стала аномально тёплая погода — процесс начался прежде среднемноголетних сроков. Первыми традиционно освобождаются ото льда горные и степные реки. Ситуация на Инзере может меняться стремительно.

Сотрудники профильных ведомств совместно с представителями муниципалитетов ведут непрерывный мониторинг обстановки. Жителям прибрежных и низинных территорий рекомендовано проявлять повышенную осторожность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ