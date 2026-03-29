Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Аномальная погода в Башкирии не отступит

22:04, 29 мар 2026

В Башкирии установилась аномально тёплая погода — синоптики «Башгидрометцентра» фиксируют перекрытие абсолютных температурных максимумов. Тепло сохранится до конца марта и продолжится в апреле.

В Башкирии в конце марта 2025 года наблюдается аномальное потепление. Об этом сообщают специалисты регионального «Башгидрометцентра».

Причиной нетипичной для этого периода погоды стал приход воздушной массы из среднеазиатских степей и пустынь. На протяжении последней недели метеостанции региона фиксировали превышение исторических температурных максимумов: 23 марта отметка термометра достигла +9,5°C, 24 марта — +11,4°C, 27 марта — +18,2°C. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +21°C, хотя ночью ожидается похолодание до −5°C.

В понедельник, 30 марта, существенных осадков в республике не прогнозируется. Ветер восточного и северо-восточного направления будет преимущественно умеренным, однако в днем возможны кратковременные порывы. Ночью столбики термометра покажут значения от −3°C до +2°C, в отдельных районах — до +7°C. Днём воздух прогреется до +10°C...+15°C.

Во вторник, 31 марта, картина принципиально не изменится: осадки маловероятны. Ночью температура останется в тех же пределах — от −3°C до +2°C, местами до +7°C. Днем также удержатся на уровне +10°C...+15°C.

По данным синоптиков, аномально тёплая погода продолжится и в апреле — среднемесячная температура ожидается на 2°C выше климатической нормы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии установится аномальная жара
Общество в Башкирии
В Башкирии установится аномальная жара
Башкирию ждёт потепление до +16°C: чего еще ожидать от погоды в последние дни марта
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт потепление до +16°C: чего еще ожидать от погоды в последние дни марта
Синоптики предупредили об аномальной погоде весной в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили об аномальной погоде весной в Башкирии
В Башкирии намечается небольшое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирии намечается небольшое потепление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен