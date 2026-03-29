Аномальная погода в Башкирии не отступит

22:04, 29 мар 2026

В Башкирии установилась аномально тёплая погода — синоптики «Башгидрометцентра» фиксируют перекрытие абсолютных температурных максимумов. Тепло сохранится до конца марта и продолжится в апреле.

В Башкирии в конце марта 2025 года наблюдается аномальное потепление. Об этом сообщают специалисты регионального «Башгидрометцентра».

Причиной нетипичной для этого периода погоды стал приход воздушной массы из среднеазиатских степей и пустынь. На протяжении последней недели метеостанции региона фиксировали превышение исторических температурных максимумов: 23 марта отметка термометра достигла +9,5°C, 24 марта — +11,4°C, 27 марта — +18,2°C. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +21°C, хотя ночью ожидается похолодание до −5°C.

В понедельник, 30 марта, существенных осадков в республике не прогнозируется. Ветер восточного и северо-восточного направления будет преимущественно умеренным, однако в днем возможны кратковременные порывы. Ночью столбики термометра покажут значения от −3°C до +2°C, в отдельных районах — до +7°C. Днём воздух прогреется до +10°C...+15°C.

Во вторник, 31 марта, картина принципиально не изменится: осадки маловероятны. Ночью температура останется в тех же пределах — от −3°C до +2°C, местами до +7°C. Днем также удержатся на уровне +10°C...+15°C.

По данным синоптиков, аномально тёплая погода продолжится и в апреле — среднемесячная температура ожидается на 2°C выше климатической нормы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru