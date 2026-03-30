Аномальная жара задержится в Башкирии

21:24, 30 мар 2026

По данным «Башгидромета», во вторник, 31 марта, в Республике Башкортостан установится переменная облачность. Ветер восточного направления достигнет 3–8 м/с. Температура ночью опустится от —5°C до 0°C, в отдельных районах — до +5°C. Днём воздух прогреется до +15°C...+20°C. Водителей предупреждают: ночью и утром на ряде дорог вероятен туман с видимостью менее 500 метров.

В Уфе картина схожая: переменная облачность, осадков не ожидается, восточный ветер 3–8 м/с. Ночью в городе —2°C...0°C, в центре до +5°C, днём +16°C...+18°C. Для марта это существенное отклонение от климатической нормы — среднемесячный показатель для столицы республики составляет около +4,5°C. Аномально тёплая погода подняла среднее значение температуры примерно до +10°C — почти в два раза выше обычного.

Автор: Семен Подгорный