Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Аномальная жара задержится в Башкирии

Аномальная жара задержится в Башкирии

21:24, 30 мар 2026

По данным «Башгидромета», во вторник, 31 марта, в Республике Башкортостан установится переменная облачность. Ветер восточного направления достигнет 3–8 м/с. Температура ночью опустится от —5°C до 0°C, в отдельных районах — до +5°C. Днём воздух прогреется до +15°C...+20°C. Водителей предупреждают: ночью и утром на ряде дорог вероятен туман с видимостью менее 500 метров.

В Уфе картина схожая: переменная облачность, осадков не ожидается, восточный ветер 3–8 м/с. Ночью в городе —2°C...0°C, в центре до +5°C, днём +16°C...+18°C. Для марта это существенное отклонение от климатической нормы — среднемесячный показатель для столицы республики составляет около +4,5°C. Аномально тёплая погода подняла среднее значение температуры примерно до +10°C — почти в два раза выше обычного.

Автор: Семен Подгорный
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен