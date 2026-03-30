В Башкирии простились с 45-летним ветераном чеченской кампании Динаром Магсумовым

21:28, 30 мар 2026

В башкирском Белорецке 30 марта прошли похороны Динара Магсумова, погибшего в ходе специальной военной операции. Информацию подтвердила пресс-служба администрации Белорецкого района.

Магсумов появился на свет в 1980 году в посёлке Парма Коми АССР, рос младшим в семье. Школьные годы провёл там же, а в 1996-м семья перебралась в Белорецк, где он окончил училище № 26 по строительной специальности. Срочную службу нёс в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, откуда его направили в Чечню. Там он управлял БТР в качестве механика-водителя и участвовал в эвакуации бойцов легендарной 6-й роты.

Вернувшись из армии, создал семью, воспитывал сына, занимался бизнесом. В сентябре 2022 года по частичной мобилизации вновь встал в строй и убыл в зону СВО. Год спустя получил тяжёлое ранение и прошёл курс лечения в военном госпитале. Восстановившись, принял решение вернуться на передовую. За время службы Магсумов был удостоен медали Суворова, медали «За боевые отличия» и ряда других наград, получил звание младшего сержанта. Погиб в июне 2025 года при выполнении боевого задания.

Администрация Белорецкого района выразила глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Белорецкий район
