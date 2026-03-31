Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируются температурные рекорды

21:53, 31 мар 2026

В конце марта и начале апреля в Республике Башкортостан наблюдается аномально тёплая и сухая погода. Температура днем достигает +22°C при полном отсутствии осадков. Об этом сообщает «Башгидрометцентр».

Начиная с третьей декады марта в Башкирию поступают воздушные массы из среднеазиатских степей и пустынь. Именно с этим связана серия температурных рекордов, которые фиксируются в регионе практически ежедневно. 23 марта абсолютный максимум составил +9,5°C, 24 марта — +11,4°C, 27 марта — +18,2°C, 28 марта — +15,9°C, 29 и 30 марта — по +17,7°C. Наивысшая отметка в этот период была зафиксирована на метеостанции Реветь в горах Белорецкого района — +21,2°C. До конца недели температура воздуха по всему региону будет на 8—10°C превышать климатическую норму.

1 апреля осадков не прогнозируется. Днём воздух прогреется до +17...+22°C, на северо-западе республики — до +12°C. Ночью температура в большинстве районов останется положительной — от +1°C до +6°C, однако в отдельных местах возможны заморозки до −4°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, днем ожидаются порывы.

2 апреля картина погоды практически не изменится. Существенных осадков не предвидится. Ветер сохранит прежнее направление, днём также возможны порывы. Температура ночью останется в диапазоне +1...+6°C, в ряде районов — до −4°C. Дневные показатели: +17...+22°C, на северо-западе — не выше +12°C.

По долгосрочному прогнозу «Башгидрометцентра», тёплая погода с отклонением от климатических норм в регионе сохранится до сентября. Среднемесячная температура апреля превысит норму на 2°C. В июне и июле также ожидается потепление выше нормы. Май, август и сентябрь укладываются в пределы нормы или незначительно её превысят.

По количеству осадков в апреле и мае их ожидается около нормы, на юге республики — меньше многолетних значений. В июне и июле отклонений не предвидится. Август принесёт больше осадков, чем обычно, за исключением севера и востока региона. В сентябре дождей выпадет меньше нормы, и лишь в северных районах их количество приблизится к привычным показателям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Аномальная жара задержится в Башкирии
Общество в Башкирии
Аномальная жара задержится в Башкирии
Аномальная погода в Башкирии не отступит
Общество в Башкирии
Аномальная погода в Башкирии не отступит
В Башкирии установится аномальная жара
Общество в Башкирии
В Башкирии установится аномальная жара
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен