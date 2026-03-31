В Башкирии прогнозируются температурные рекорды

21:53, 31 мар 2026

В конце марта и начале апреля в Республике Башкортостан наблюдается аномально тёплая и сухая погода. Температура днем достигает +22°C при полном отсутствии осадков. Об этом сообщает «Башгидрометцентр».

Начиная с третьей декады марта в Башкирию поступают воздушные массы из среднеазиатских степей и пустынь. Именно с этим связана серия температурных рекордов, которые фиксируются в регионе практически ежедневно. 23 марта абсолютный максимум составил +9,5°C, 24 марта — +11,4°C, 27 марта — +18,2°C, 28 марта — +15,9°C, 29 и 30 марта — по +17,7°C. Наивысшая отметка в этот период была зафиксирована на метеостанции Реветь в горах Белорецкого района — +21,2°C. До конца недели температура воздуха по всему региону будет на 8—10°C превышать климатическую норму.

1 апреля осадков не прогнозируется. Днём воздух прогреется до +17...+22°C, на северо-западе республики — до +12°C. Ночью температура в большинстве районов останется положительной — от +1°C до +6°C, однако в отдельных местах возможны заморозки до −4°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, днем ожидаются порывы.

2 апреля картина погоды практически не изменится. Существенных осадков не предвидится. Ветер сохранит прежнее направление, днём также возможны порывы. Температура ночью останется в диапазоне +1...+6°C, в ряде районов — до −4°C. Дневные показатели: +17...+22°C, на северо-западе — не выше +12°C.

По долгосрочному прогнозу «Башгидрометцентра», тёплая погода с отклонением от климатических норм в регионе сохранится до сентября. Среднемесячная температура апреля превысит норму на 2°C. В июне и июле также ожидается потепление выше нормы. Май, август и сентябрь укладываются в пределы нормы или незначительно её превысят.

По количеству осадков в апреле и мае их ожидается около нормы, на юге республики — меньше многолетних значений. В июне и июле отклонений не предвидится. Август принесёт больше осадков, чем обычно, за исключением севера и востока региона. В сентябре дождей выпадет меньше нормы, и лишь в северных районах их количество приблизится к привычным показателям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru